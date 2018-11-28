شكرا لقرائتكم خبر عن «حساب المواطن» يوضح حقيقة وقف الدعم بسبب «العنوان الوطني» والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
تلقى حساب خدمة عملاء برنامج حساب المواطن، تساؤلاً من أحد المواطنين بشأن تأثير التسجيل في العنوان الوطني على أحقية حصول صاحبه على دعم البرنامج.
وقال المواطن في سؤاله: “هل صحيح أن دعم حساب المواطن يتوقف في حال عدم التسجيل في العنوان الوطني؟ “.
وجاء الرد من حساب المواطن: “عدم توفر عنوان وطني لا يؤثر على تسجيلك في حساب المواطن”.
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