يلا شوت Yalla Shoot | بث حى ليفربول وباريس سان جيرمان يوتيوب) اليوم مبارة ليفربول وباريس سان جيرمان | كورة ل

يلا شوت Yalla Shoot | بث حى ليفربول وباريس سان جيرمان يوتيوب) اليوم مبارة ليفربول وباريس سان جيرمان | كورة لايف

ليفربول وباريس سان جيرمان بث مباشر , دوري ابطال اوروبا الجولة الخامسة دور المجموعات المجموعة الثالثة , في سنكون علي موعد مع مباراة ليفربول الانجليزي ونظيره باريس سان جيرمان الفرنسي في لقاء سيقام علي ملعب حديقة الامراء في العاصمة الفرنسية باريس.

يقدم الخليج 365 كورة ستار مبارة ليفربول وباريس سانجرمان بث مباشر وحصري يلاشوت قمة مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات في دوري ابطال اوروبا يحل ليفربول ضيفاً ثقيلاً علي نظيره باريس سانجرمان

يلا شوت Yalla Shoot | بث حى ليفربول وباريس سان جيرمان يوتيوب) اليوم مبارة ليفربول وباريس سان جيرمان | كورة لايف

المباراة ستكون قوية وصعبة علي الفريقين الساعيين لحسم الامور في تلك المجموعة والصعود للدور الثاني من البطولة ومواصلة المشوار في تلك البطولة , فالفوز باللقب هو الحلم الاكبر لكلا الفريقين وهما قادرين ومن المرشحين لنيل اللقب لما يمتلكا الثنائي من لاعبين كبار ونجوم الصف الاول علي مستوي العالم في جميع الخطوط وعلي جميع الاصعدة.

يلا شوت Yalla Shoot | بث حى ليفربول وباريس سان جيرمان يوتيوب) اليوم مبارة ليفربول وباريس سان جيرمان | كورة لايف

المباراة ستشهد صراع تكتيكي خالص بين مدربين المانيين هما كلوب وتوخيل الثنائي الذي تولا تدريب بروسيا دورتموند في المانيا ويعرفان بعضهما البعض جيدا , المباراة سيدخلها كل فريق لتحقيق الانتصار فالكل سيتسلح بجميع اسلحته لتحقيق الانتصار والفوز بالثلاث نقاط والمباراة وتأكيد العبور لدور ال 16 ومواصلة المنافسة في تلك البطولة الكبري والهامة.

يلا شوت Yalla Shoot | بث حى ليفربول وباريس سان جيرمان يوتيوب) اليوم مبارة ليفربول وباريس سان جيرمان | كورة لايف

مباراة الجولة الاولي وافتتاحية دور المجموعات بين الفريقين قد انتهت بفوز ليفربول بنتيجة 3-2 في مباراة ماراثونية تقدم فيها ليفربول في البداية عن طريق ستوريدج ثم اضاف ميلنر الثاني من علامة الجزاء قبل أن ينجح مونييه من تسجيل هدف تقليص الفارق لباريس سان جيرمان ثم في الدقائق الاخيرة يتعادل مبابي لباريس سان جيرمان لكن أبي النجم البرازيلي فيرمينيو والبديل في تلك المباراة من خروج المباراة بذلك الشكل فاحرز الهدف الثالث في الوقت بدل الضائع ليحرز ليفربول أول ثلاث نقاط له في المجموعة.

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توقيت لعب المبارة

الساعة التاسعة مساءا بتوقيت مصر.

الساعة العاشرة مساءا بتوقيت السعودية والعراق وسوريا.

الساعة الثامنة مساءا بتوقيت الجزائر وتونس.

الساعة السابعة مساءا بتوقيت المغرب وجرينتش.

القنوات الناقلة للمباراة.

قنوات بين سبورتس الرياضية الناقل الحصري للتشامبيونز ليج في المنطقة العربية.

يلا شوت Yalla Shoot | بث حى ليفربول وباريس سان جيرمان يوتيوب) اليوم مبارة ليفربول وباريس سان جيرمان | كورة لايف