دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة أمازون تطلق سيارة AWS DeepRacer الصغيرة والمخصصة لاختبارات تعليم الآلة المعزز

أعلنت شركة أمازون في مؤتمرها للحديث عن تقنياتها الجديدة في عالم خدماتها السحابية، عن إطلاقها لسيارة السباق الصغيرة AWS DeepRacer والتي تهدف الشركة من طرحها إلى توفير فرصة للمطورين لإجراء اختبارات تتعلق بتعلم الآلة والتعليم المعزز.

وتركز أمازون على قسم التعليم المعزز من ضمن مجال تعلم الآلة، وتسعى من خلال السيارة الجديدة إلى توفير الفرصة للمطورين من أجراء الاختبارات حول أفكارهم وتقنياتهم في المجال من خلال الحلول والخوارزميات التي تقدمها في السيارة.

وتأتي سيارة AWS DeepRacer بتصميم سيارة رباعية الدفع مع عجلات مرتفعة، وتحتوي على معالج إنتل Atom بداخلها، كما تحتوي على كاميرا بدقة 4 ميجا بكسل ووضوح 1080 بكسل، بجانب تقنية واي فاي سريعة، عدة منافذ USB، وبطارية يمكن أن تستمر حتى ساعتين من العمل.

وتحتوي السيارة أيضًا على نظام Ubuntu المخصص لتعلم الآلة والروبوت وهو يعمل على معالج إنتل، بجانب حزمة OpenVino من إنتل.

ولمساعدة المطورين على الدخول بشكل مباشر للاستفادة من خدمات أمازون بسوق خوارزميات تعلم الآلة وبيع خوارزمياتهم التي يطورونها، فقد أعلنت الشركة عن سباق سيارات بين المطورين سيبدأ اليوم.

وقالت الشركة أن سعر السيارة سيكون 249$ حاليًا ولفترة محدودة، لكنها ستصبح بسعر 399$ بعد إطلاقها بفترة.

التدوينة أمازون تطلق سيارة AWS DeepRacer الصغيرة والمخصصة لاختبارات تعليم الآلة المعزز ظهرت أولاً على عالم التقنية.