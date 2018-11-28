دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة Dropbox

© Tech World قدمت بواسطة دروب بوكس يدعم الآن الملحقات بما في ذلك DocuSign و Adobe Sign وأكثر

مع مرور الأيام تُصبح خدمة التخزين السحابي دورب بوكس “Dropbox” ذات جدوى وجودة أكبر، وترغب الشركة بأن تكون قلب تجربة في مجالها، حيث أعلنت اليوم عن دعم الملحقات “Extensions” التي تُتيح العمل بأدوات يختارها المستخدم، حيث باستخدام هذه المحلقات أو الإضافات، يمكنك فتح ملفاتك المخزنة على دروب بوكس باستخدام تطبيقات الويب المختلفة مثل DocuSign و Adobe Sign و Pixlr بدون تحميل أو نسخ مُتعب ومن مكان واحد.

وحاليًا تدعم الخدمة العديد من المُلحقات، مع وجود المزيد في الطريق، وإليك القائمة الحالية من ملحقات دروب بوكس “Adobe Sign و airSlate و DocuSign و HelloFax و HelloSign و Pixlr X و Smallpdf و Autodesk و Nitro و Vimeo”.

بدوره ستتمكّن من الوصول إلى جميع هذه التطبيقات من واجهة دروب بوكس، أما للاستفادة من إحدى هذه المُلحقات، ببساطة انقر على القائمة المنسدلة “فتح باستخدام”، كما ويجب أن تظهر هذه القائمة فقط بجوار الملفات المتوافقة مع الملحقات مثل مستندات وورد وملفات الفيديو وملفات الـ PDF.

أخيرًا تحتوي العديد من هذه الملحقات على عروض خاصة لمستخدمي دروب بوكس، على سبيل المثال تُقدّم Adobe Sign و DocuSign توقعيات غير محدودة للوثائق، وإضافة Audodesk تحتوي على عرض DWG مجاني فضلًا عن إمكانية التحرير، وكما أشرنا سابقًا أن Dropbox تعمل على المزيد من الإضافات، والتي يجب أن تكون متاحة “قريبًا”.

التدوينة دروب بوكس يدعم الآن الملحقات بما في ذلك DocuSign و Adobe Sign وأكثر ظهرت أولاً على عالم التقنية.