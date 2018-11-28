شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الأمريكي: مقتل 3 متشددين فى غارة جوية بالصومال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الجيش الأمريكى اليوم الأربعاء إنه قتل ثلاثة متشددين فى غارة جوية استهدفت حركة الشباب بالصومال أمس الثلاثاء. وقالت القيادة الأمريكية فى أفريقيا إن الضربة نُفذت فى الصومال قرب موقع كوى كاد وديباتسيلى التى كانت استهدفتها فى ضربة أخرى الأسبوع الماضي. وأضافت فى بيان: "نقيم حاليا إن كانت هذه الضربة الجوية أصابت أو قتلت أى مدنيين". وتشن الولايات المتحدة ضربات جوية من وقت لآخر فى الصومال دعما للحكومة الصومالية التى تساندها الأمم المتحدة والتى تقاتل حركة الشباب منذ عدة أعوام.

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