الاتحاد الليبي يذّل فريقًا من جزر القمر في الكونفيدرالية الأفريقية بثمانية اهداف

شهاب محمد - الخرطوم - الكاف

الخليج 365 :

ألحق الاتحاد الليبي هزيمة مذّلة لمضيفه ميراكل دو باندراني من جزر القمر بلغت ثمانية أهداف دون مقابل في المباراة التي جرت اليوم”الأربعاء” لحساب ذهاب تمهيدي كأس الاتحاد الأفريقي” الكنفدرالية”.

وسجّل أهداف الفريق بـ”التيحا” كلاً من زعبية “4” أهداف، سالم المسلاتي، ربيع شادي، العباسي، الصبو.

وتعّد نتيجة اليوم أكبر انتصار تشهده الجولة الحالية من المنافسة