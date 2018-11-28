للمرة الأولى في سوريا... قروض شخصية لطلاب الجامعات والمعاهد

ذكرت وكالة "سانا" السورية أن الهيئة العامة لصندوق التسليف الطلابي في سوريا قررت إعطاء قروضا شخصية لطلاب الجامعات والمعاهد الحكومية بقيمة 50 ألف ليرة سورية (100 دولار).

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وحددت الهيئة موعد بدء قبول طلبات الراغبين بالاستفادة من هذا القرض للعام الدراسي 2018- 2019 اعتباراً من 2 ديسمبر/ كانون الأول 2018 ولغاية نهاية هذا العام.

ودعت الهيئة الطلاب الراغبين إلى مراجعة فروعها في الجامعات والمعاهد في محافظات دمشق وحلب وحمص واللاذقية ودير الزور وطرطوس وحماة والسويداء ودرعا والحسكة.

وتهدف هذه الخطوة إلى مساعدة الطلاب على تأمين مصاريف التسجيل والكتب وغيرها، قال ياسين عبد الحميد رئيس فرع الهيئة في جامعة دمشق اليوم إن "الهدف من هذه الخطوة مساعدة الطلاب على تأمين مصاريف التسجيل والكتب وجميع ما يحتاجونه في حياتهم الجامعية".

وبين ياسين أن الهيئة بإمكانها منح هذا القرض لـ 5 آلاف طالب وذلك وفق مفاضلة تجرى لطلبات الراغبين بالاستفادة منه.

وأشار عبد الحميد إلى أن الهيئة تمنح قروضاً شهرية بقيمة خمسة آلاف ليرة سورية للطلاب الراغبين وفق شروط عدة تأخذ بعين الاعتبار الحالة المادية لأسرة الطالب ونوع الكلية التي يدرس فيها وكذلك حالته الدراسية على أن تسدد قيمة هذه القروض بعد التخرج بسنتين كل شهر 5 آلاف ليرة سورية.

ويحق للطالب الاستفادة من القرض الشخصي أكثر من مرة خلال فترة دراسته بشرط أن يكون مسدداً كامل قرضه السابق.

وأدت الحرب السورية إلى انخفاض كبير في دخل الفرد في سوريا، وتحتاج مرحلة إعادة الإعمار إلى خطوات فورية في تطوير العمل الحكومي الاقتصادي والصناعي والزراعي بهدف زيادة التصدير الذي يعتبر العامل الأساسي في رفع دخل الفرد في سوريا.