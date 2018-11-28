مقتل 6 مدنيين بغارات للتحالف الأمريكي على بلدة هجين في ريف دير الزور

نقلت وكالة "سانا" عن مصادر أهلية أن "طيران التحالف الدولي يرتكب مجزرة في مدينة هجين بريف دير الزور حيث استشهد ٦ مدنيين وأصيب آخرون بجروح".

© AFP 2018 / US Air Forces Central Command/Staff Sgt. Shawn Nickel

وكان طيران التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة شن غارات يوم الإثنين أمس الأول على قرية أبو الحسن التابعة لمدينة هجين بريف دير الزور.

ولم تفلح غارات التحالف الدولي في الأيام الماضية بوقف هجمات تنظيم "داعش" الإرهابي على القوات الكردية في ريف دير الزور الشرقي التي خسرت عشرات المقاتلين في الآونة الأخير بمعاركها ضد "داعش".

هذا، ويسيطر الأكراد السوريون على المنطقة الواقعة شرقي نهر الفرات، حيث توسعت سيطرتهم بعد قضائهم على معظم تنظيم "داعش" والذي كان يتخذ من الرقة (كبرى مدن الشرق السوري) مركزا له. وأسس الأكراد هناك إدارة ذاتية ذراعها العسكري قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من التحالف الدولي ضد "داعش" بقيادة الولايات المتّحدة.

من جهته قال الخبير العسكري السوري، العميد مرعي حمدان، إن طائرات التحالف الدولي الذي تقوده أمريكا في سوريا، أرادت أن تقدم دعما لقوات سوريا الديمقراطية، فكانت النتيجة مقتل مدنيين أبرياء نتيجة غاراتها الجوية.

وأضاف حمدان، في تصريحات لـ"سبوتنيك" اليوم الأربعاء، أن قوات التحالف الدولي تحاول أن تسد الفجوة الكبيرة بين قدرات "قوات سوريا الديمقراطية" ومقاتلي تنظيم "داعش" الإرهابي في دير الزور، عبر تقديم دعم لوجستي وتسليحي، ولكن الدواعش ما زالوا قادرين على توجيه ضربات قوية لـ"قسد".