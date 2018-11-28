منظمة: المدعي العام الأرجنتيني يفتح تحقيقا ضد ولي عهد السعودية

ووفقا لبيان نشرته المنظمة عبر حسابها على "تويتر" اليوم الأربعاء، حرك المدعي العام في الأرجنتين، أميرو غونزاليز، القضية ضد محمد بن سلمان، وطلب الاستفسار من حكومتي السعودية واليمن، عن "الجرائم المزعومة للتحالف العربي بقيادة المملكة".

وأشار البيان إلى قيام المدعي العام الأرجنتيتي بالاستفسار من وزير خارجية بلاده، عن الوضع الدبلوماسي لولي العهد السعودي.

ووصل ابن سلمان إلى العاصمة الأرجنتينية بيونس آيرس، التي تستضيف قمة مجموعة العشرين يومي الجمعة والسبت.

وتقدمت المنظمة يوم الإثنين الماضي، بطلب لملاحقة ولي العهد السعودي، استنادا إلى بند الولاية القضائية الدولية في القانون الأرجنتيني.

وتضمن الطلب مذكرة حول دور محمد بن سلمان، في جرائم حرب محتملة ارتكبها التحالف بقيادة السعودية في اليمن، وأعمال تعذيب نفذها مسؤولون سعوديون.

وسلطت المذكرة الضوء على تورط ابن سلمان المحتمل في مزاعم خطيرة تتعلق بتعذيب وإساءة معاملة مواطنين سعوديين، من ضمنها مقتل الصحفي جمال خاشقجي في مدينة إسطنبول في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

يذكر أن دستور الأرجنتين يعترف بالولاية القضائية العالمية لجرائم الحرب والتعذيب، ما يعني أن سلطات البلاد القضائية مخولة بالتحقيق في هذه الجرائم ومحاكمتها، بغض النظر عن مكان ارتكابها أو جنسية المشتبه فيهم أو ضحاياهم.