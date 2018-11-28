روسيا تشيد بدور #المملكة في نجاح اتفاقات خفض #إنتاج_النفط

الخليج - واس أشاد فخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية بدور المملكة العربية السعودية ودور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في نجاح اتفاقات خفض إنتاج النفط. وقال بيان للكرملين :” إن الرئيس الروسي أجاب في سياق رده على سؤال بشأن اتفاقات خفض إنتاج النفط خلال مشاركته في المنتدى الاستثماري “روسيا تنادي” في موسكو اليوم، بأنها المرة الأولى التي يتم فيها إقامة تعاون بين دول “أوبك” والدول المنتجة من خارجها وتنفيذ جميع الاتفاقات بنسبة 100%، ويجب أن أقّر بأن هذا إلى حد كبير بفضل موقف المملكة العربية السعودية وسمو ولي العهد، الذي كان المبادر لهذا العمل، الذي أثمر نتائج إيجابية”.

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