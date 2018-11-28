اليمن.. #ميليشيا_الحوثي تداهم المنازل بـ #صنعاء وتختطف 40 فتاة

صحيفة الخليج الالكترونية

داهمت ميليشيات الحوثي الانقلابية الإرهابية المدعومة من إيران، منازل المدنيين في صنعاء وقامت بخطف نحو 40 فتاة، وزجت بهن في السجون.

وأوضحت مصادر مطلعة أن الميليشيات اختطفت نحو 40 فتاة بعد سلسلة عمليات مداهمة لعشرات المنازل بالعاصمة صنعاء خلال الأشهر الماضية، بالإضافة إلى أخريات تم اختطافهن من شوارع المدينة وألصقت بهن الميليشيات تهماً مختلفة.

ومطلع هذا الأسبوع، أعلن تحالف نسوي يمني أن ميليشيات الحوثي الانقلابية تواصل اعتقال مجموعة من النساء مع أطفالهن، بعدما استوقفتهن قبل أيام وهن في طريق عودتهن من مدينة عدن إلى العاصمة صنعاء، مطالباً المجتمع الدولي، بالوقوف أمام مسؤولياته إزاء انتهاكات الميليشيات الانقلابية لحقوق المرأة والطفل والإنسان اليمني بشكل عام.

وأفاد “تحالف نساء من أجل السلام في اليمن”، في بلاغ وجهه الجمعة إلى مكتب المبعوث الأممي؛ مارتن غريفثس، ومنظمات حقوق الإنسان، أن إحدى اللجان الأمنية التابعة للميليشيات الحوثية قامت، يوم الأربعاء بتاريخ 21 نوفمبر 2018، بإيقاف مجموعة من النساء وأطفالهن في طريق عودتهن من عدن، في أحد المعابر (نقاط التفتيش) على الطريق الواصل بين عدن وصنعاء وتحديداً في ذمار.

وأشار البلاغ إلى أن العناصر الحوثية اقتادت النساء عَنوةً إلى مبنى الأمن السياسي التابع للميليشيات بـ”صنعاء دون إخبارهن ما هي تهمتهن، أو إبلاغ ذويهن”، حيث يتم استجوابهن هناك بتهمة الذهاب إلى عدن.