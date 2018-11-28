شكرا لقرائتكم خبر عن قتل 12 ذئباً وتعليقها بأفرع الأشجار في صحراء المملكة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أظهر مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل، قتل قرابة 12 ذئباً وتعليقها على أفرع الأشجار بإحدى المناطق الصحراوية النائية في المملكة.
ووثق المقطع، قتل الذئاب وتعليقها على الأشجار ما تسبب في صدمة عبر مواقع التواصل، مطالبين الجهات المعنية بالحياة الفطرية بالتدخل ووقف هذه المذبحة بحق الضواري والحياة البرية، التي قد تتسبب في انقراض الحيوانات.
وعلق أحد الأشخاص على المقطع بقوله إن: “الله خلق الضواري حماية للفيافي والقفار فجعلها الإنسان ثماراً للأشجار”.
يُذكر أنه لم يتسنَّ لصحيفة “الخليج 365” تحديد مكان أو تصوير المقطع المتداول، إلا أن متداولي المقطع أكدوا أنه وقع في إحدى المناطق الصحراوية بالمملكة.
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