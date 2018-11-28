شكرا لقرائتكم خبر عن جدة.. إغلاق أحد مساري شارع الأمانة لمدة 11 يوماً والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

قررت أمانة محافظة جدة إغلاق شارع الأمانة بحي البغدادية الغربية مؤقتاً لمدة 11 يوماً ابتداءً من يوم غد الخميس 21/ 3/ 1440هـ الموافق 29/ 11/ 2018م؛ وذلك للمسار المتجه غرباً في الجزء الواقع غرب طريق الأندلس، وذلك بالتنسيق مع إدارة مرور المحافظة.

وأوضحت الأمانة في تغريدة عبر موقعها على “تويتر”: إلى أن هذا الإجراء المؤقت يأتي نظراً لتنفيذ أحد خطوط مشروع تصريف مياه الأمطار (المرحلة الأولى).

وأشارت أمانة جدة إلى أنه يمكن استخدام الطرق البديلة حسب المخطط المنشور على موقعها الرسمي.