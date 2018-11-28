شكرا لقرائتكم خبر عن «المسند» يتوقع: حالة مطرية تشتد الجمعة وذروتها في هذه المدن والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: توقع أستاذ المناخ المشارك بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم رئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة، عبدالله المسند، أن تتأثر أجواء المملكة اليوم بحالة مطرية جديدة تتوسع وتشتد يوم الجمعة. وقال المسند عبر حسابه في “تويتر”: “بإذن الله تبدأ اليوم حالة مطرية جديدة بشكل ضعيف ومحدود، ثم تتوسع وتشتد يوم غد الخميس، وتزحف ناحية الشمال، ثم تتوسع وتشتد أكثر يوم الجمعة، وربما تكون ذروتها في ينبع وضباء والعلا”.

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