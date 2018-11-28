ولي العهد السعودي: العلاقات مع تونس جيدة وإيجابية

قال الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع، الثلاثاء، إن العلاقات بين السعودية وتونس جيدة.

وأضاف ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان للتلفزيون التونسي خلال استقبال الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي له: "أعتبر نفسي ابنا للرئيس التونسي ولا يمكن القيام بجولة في شمال أفريقيا دون زيارة تونس".

وتابع الأمير محمد بن سلمان: "الشعب التونسي عزيز جدا على قلوب الشعب السعودي والعلاقة السعودية التونسية قديمة وإيجابية في خدمة البلدين".



وأكد قائلا "دورنا في السعودية أن نبني على ما بنوه من قبلنا، وهذا ما نقوم به اليوم".

ووصل الأمير محمد بن سلمان، الثلاثاء، إلى تونس في زيارة تستمر لعدة ساعات لتكون محطته الرابعة في إطار جولته العربية.

وبحث الأمير محمد بن سلمان مع الرئيس التونسي العلاقات الثنائية بين البلدين، وتعميق التعاون في المجالات كافة، وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.