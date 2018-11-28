بولتون: أولويات ترامب مكافحة الإرهاب وأنشطة حزب الله

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، الثلاثاء، إن أولويات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مكافحة الإرهاب بما فيها أنشطة حزب الله.

ومن جانب آخر، أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض أن ترامب سيعقد اجتماعات ثنائية مع زعماء الأرجنتين وروسيا واليابان وألمانيا خلال زيارته ووفد بلاده للأرجنتين لحضور قمة مجموعة العشرين في وقت لاحق من الأسبوع.

ومن المتوقع أيضا أن يعقد ترامب لقاء منفصلا مع نظيره الصيني شي جين بينغ للمرة الأولى منذ أن فرض أكبر اقتصادين في العالم رسوما جمركية، كل على وارداته من الآخر.