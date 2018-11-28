مسؤولون: مجلس الوزراء الأردني يوافق على ميزانية بقيمة 13 مليار دولار لعام 2019

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - مجلس الوزراء الأردني يوافق على ميزانية بقيمة 13 مليار دولار لعام 2019

قال مسؤولون إن مجلس الوزراء الأردني وافق يوم الأربعاء على ميزانية بقيمة 9.25 مليار دينار (13 مليار دولار) لعام 2019 في إطار إصلاح أوضاع المالية العامة لتخفيف عبء الدين القياسي وتحفيز النمو المتباطئ، والذي تضرر من الصراع في المنطقة.

أضافوا أن مجلس الوزراء يتوقع إيرادات حكومية بقيمة 8.6 مليار دينار العام المقبل بدعم من زيادات ضريبية مدعومة من صندوق النقد الدولي لمساعدة المملكة على استعادة الانضباط المالي من أجل تعاف مستدام.