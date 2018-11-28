تركي الفيصل: محمد بن سلمان باق في منصبه وهذه هي الأسباب!

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أكد الرئيس الأسبق للاستخبارات السعودية تركي الفيصل أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان باق في منصبه، وذلك في معرض رده على سؤال شبكة "سي إن إن" عما إذا كان منصبه في خطر.

وقال تركي الفيصل في هذا الشأن: "ولي العهد موجود لأن الملك اختاره ليكون وليا للعهد، ولأن مجلس البيعة دعم اختياره كولي للعهد، ولأن الناس يحبونه".

وخاطب رئيس الاستخبارات السعودية الأسبق الشبكة الإخبارية الأمريكية قائلا: "لو قمتم بإجراء استطلاع رأي في المملكة اليوم حول مكانة ولي العهد، فعلى الأرجح ستكون أعلى بكثير مما كانت عليه قبل 6 أشهر، ليس بسبب مقتل خاشقجي، لكن لأنهم يرونه كشخص يقود المملكة بثبات نحو التطور والانخراط مع بقية العالم".

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وبشأن مضاعفات موقف الكونغرس الموحد بجمهورييه وديمقراطييه من المملكة في هذه القضية، قال تركي الفيصل: "لقد واجهنا نفس القضية بعد هجمات 11 سبتمبر. لقد تمكنا من تجاوز ذلك الوضع لما نمثله، ولأن الناس اكتشفوا أننا حازمون وأننا لسنا الشيطان".

المصدر: CNN