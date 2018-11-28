بوتين سيناقش مسألة قتل خاشقجي مع ولي عهد السعودية على هامش قمة مجموعة العشرين

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة AFP الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال منتدى للاستثمار في موسكو في 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2018

أكد الكرملين الأربعاء أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيناقش مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان مسألة قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي خلال لقائهما في نهاية الأسبوع على هامش قمة مجموعة العشرين في بوينوس آيريس.

وصرّح مستشار الكرملين يوري اوشاكوف للصحافيين "بالطبع سيناقشان هذا الموضوع"، مضيفاً أن "الهدف الرئيسي من هذا اللقاء هو تطوير العلاقات بين روسيا والسعودية".

في منتدى اقتصادي بموسكو، أثنى بوتين من جهة أخرى الاربعاء على التعاون بين روسيا ومنظمة البلدان المصدرة للنفط (اوبك)، والسعودية عضو مؤسس فيها.

وقال "عملنا مع بلدان أوبك... لموازنة العرض والطلب. وللمرة الأولى في تاريخ هذه المنظمة، تمكنا من القيام بذلك بنسبة 100%، وتم تنفيذ كل الاتفاقات، وهذا لم يحدث في المنظمة نفسها".

واضاف بوتين "يتعين علي ان اعترف بأن جزءا كبيرا من ذلك قد حصل بفضل موقف السعودية. وهذا في الاساس استحقاق للسعودية وولي العهد، فقد كان المبادر الى ذلك. وأدى ذلك الى نتائج ايجابية".

وفيما نددت الادارات الغربية بعنف بقتل الصحافي جمال خاشقجي، بدت روسيا اكثر تساهلا، إذ أعلن الكرملين اواخر تشرين الاول/اكتوبر انه لا يرى "سببا لئلا يصدق" رواية العائلة المالكة السعودية.

قتل خاشقجي في الثاني من تشرين الاول/اكتوبر في القنصلية السعودية باسطنبول. ويقول مسؤولون أتراك انه كان ضحية عملية اغتيال أعدت بعناية ونفذها فريق أتى من الرياض. لكن الرياض قالت إن من نفذوها تصرفوا "خارج إطار صلاحياتهم".