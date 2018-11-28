وزير النفط: أزمة الوقود عابرة واحتياطي السودان مليار وستمائة مليون برميل

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : قال وزير النفط و المعادن “أزهري عبد القادر” : إن احتياطي النفط بالسودان يبلغ “مليار وستمائة مليون” برميل ، من جملة “ستة مليارات برميل” المجموع الكلي للنفط تحت الأرض بالبلاد . وأكد الوزير في حوار مع (المجهر)، أن أزمة الجازولين الحالية عابرة ومتعلقة بتعرفة النقل من مصفاة “الجيلي ” إلى محطات الوقود بالخرطوم حيث تطالب شركات النقل بزيادة رسوم الترحيل ، وأكد أنه ستتم معالجة المشكلة دون زيادة سعر الجالون بالخرطوم . وأوضح الوزير أن السودان يحتاج إلى ثلاث بواخر من الجازولين شهرياً بتكلفة تزيد عن (100) مليون دولار، بينما يغطي إنتاج البلاد من البنزين حوالي (90%) من الاستهلال المحلي

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