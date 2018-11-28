البنك الزراعي: دفعنا (5) ملايين جنيه لزراعة (7) ملايين فدان

شهاب محمد - الخرطوم - البنك الزراعي السوداني الخليج 365 : قال البنك الزراعي، إنه دفع نحو “5” ملايين جنيه لتمويل “٧” ملايين فدان للموسم الصيفي. وأوضح مدير البنك صلاح حسن، في تصريحات صحفية، عقب إحاطته أمس الثلاثاء، بالقصر، نائبَ رئيس الجمهورية عثمان يوسف كبر؛ أوضح أن البنك أعلن سياسته التمويلية للموسم منذ سبتمبر الماضي، وقطع شوطاً كبيراً في تمويل المحصول الاستراتيجي الذي حَدَّدَتْ له وزارة الزراعة مساحته التأشيرية بـ”٧٠٠” ألف فدان، فيما وفَّر نحو “٥٠٠” حاصدة، فضلاً عن توفير كل مدخلات الإنتاج الضرورية لزراعة القمح من تقاوى وأسمدة

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