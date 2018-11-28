أديس أبابا تتفوق على دبي

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قالت شركة "فورورد كيز" للاستشارات في مجال السفر، أن مطار أديس أبابا زاد عدد الركاب الدوليين إلى منطقة أفريقيا لخمس سنوات على التوالي، متفوقا في عام 2018 على مطار دبي، أحد أكثر المطارات المزدحمة بالمسافرين في العالم، ليصبح مركز النقل للرحلات الطويلة للمنطقة، ووفقا لوكالة "رويترز".
© REUTERS / Tiksa Negeri
وحللت "فورورد كيز" بيانات من أنظمة حجوزات السفر التي تسجل 17 مليون حجز يوميا وخلصت إلى أن عدد المسافرين لمسافات طويلة إلى منطقة أفريقيا جنوب الصحراء عبر أديس أبابا زاد بواقع 85 في المئة من 2013 إلى 2017.
وزادت عمليات النقل عبر دبي خلال الفترة ذاتها بواقع 31 في المئة.
وبلغ معدل النمو حتى الآن هذا العام في أديس أبابا 18 في المئة مقابل ثلاثة في المئة لدبي.
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