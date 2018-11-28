جيش عربي يبدأ صناعة دبابة وأسلحة بأيدي وطنية (فيديو)

وظهرت مقاطع الفيديو عبر صفحة المتحدث العسكري المصري العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، للإعلان عن معرض الصناعات الدفاعية الأول في مصر "أيديكس 2018".

وتظهر المقاطع، تصنيع مجموعة من الأسلحة المصرية، من بينها القرويطة المصرية الفرنسية في حوض بناء السفن بالإسكندرية، بالإضافة إلى تصنيع دبابات محلية الصنع.

يذكر أن معرض "أيديكس 2018" من المقرر له الانطلاق للمرة الأولى في مصر، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الفترة من الثالث إلى الخامس من ديسمبر/ كانون الأول، وتنظمه وزارة الدفاع والإنتاج الحربي.