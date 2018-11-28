المريخ يعلن رفض أداء جولة فهود الشمال وينسحب من بطولة الدوري

شهاب محمد - الخرطوم - عاجل-

الخليج 365 :

دعا مجلس المريخ، عضويته لاجتماع طارئ لمناقشة مآلات قرار الاتحاد السوداني لكرة القدم المتعلق برفض تأجيل مباراة الفريق المقررة أمام الأمل عطبرة في الأول من ديسمبر القادم.

وقال عضو المجلس، كمال شقاق إن مجلسه قرر الانعقاد على نحو طارئ لمناقشة قرار الاتحاد، لافتاً النظر إلى أن قرار رفض التأجيل غير مقبول بالنسبة لهم لعدد من الاعتبارات على رأسها أن الاتحاد يعي جيداً أهمية المشاركات

الخارجية التي يخوضها المريخ سواء على صعيدي البطولة الإفريقية أو كاس زايد للأندية الأبطال.ورأى شقاق أن اتحاد الكرة، ورئيسه لم يحترما موقف المريخ، وتمثيله باسم الوطن ومن هذا المنطلق فإنه تقرر عدم أداء مباراة الفريق المقررة أمام الأمل عطبرة في التاريخ المحدد حتى ولو أدى ذلك لانسحاب فريقه من الدوري.

يشار إلى أن اتحاد الكرة تمسك بقيام مباراة المريخ والأمل عطبرة في التاريخ المحدد وهو الأول من الشهر القادم.

يذكر أن مجلس المريخ حدد الأول من ديسمبر موعداً لمغادرة الفرقة الحمراء إلى أوغندا لأداء جولة الإياب أمام فابرز في الخامس من الشهر القادم.