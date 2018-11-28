مصر تعلن إنشاء مشروع هو الأول من نوعه في البلاد

© Photo / THE MINISTRY OF ANTIQUITIES

ووفقا لصحيفة "الأخبار"، يأتي ذلك في إطار سعي وزارة النقل ممثلة في الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، لتفعيل أنشطة الموانئ الجافة، لتخفيف حركة نقل البضائع بريا وعن طريق السكك الحديدية، وتوفير خدمات التخليص الجمركي في المناطق الصناعية الكبرى، ضمن خطة الدولة 2030.

وستنشئ مصر الميناء الجاف على مساحة 100 فدان، وسيعقب ذلك طرح لإنشاء مركز لوجيستي على مساحة 300 فدان للتكامل مع الميناء الجاف، وستبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع 100 مليون دولار.

على صعيد آخر، وافق مجلس الوزراء على السير في إجراءات الانضمام لبروتوكول القضاء على الاتجار غير المشروع في منتجات التبغ.

يهدف البروتوكول إلى القضاء على جميع أشكال الاتجار غير المشروع في التبغ ومنتجاته، وذلك من خلال تأمين سلسلة توريد منتجات التبغ بتأسيس نظام تعقب وتتبع عالمي، خلال خمس سنوات من تاريخ دخول البروتوكول حيز التنفيذ.