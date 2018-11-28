مصر تعلن إنشاء مشروع هو الأول من نوعه في البلاد

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© Photo / THE MINISTRY OF ANTIQUITIES
وستنشئ مصر الميناء الجاف على مساحة 100 فدان، وسيعقب ذلك طرح لإنشاء مركز لوجيستي على مساحة 300 فدان للتكامل مع الميناء الجاف، وستبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع 100 مليون دولار.
على صعيد آخر، وافق مجلس الوزراء على السير في إجراءات الانضمام لبروتوكول القضاء على الاتجار غير المشروع في منتجات التبغ.
يهدف البروتوكول إلى القضاء على جميع أشكال الاتجار غير المشروع في التبغ ومنتجاته، وذلك من خلال تأمين سلسلة توريد منتجات التبغ بتأسيس نظام تعقب وتتبع عالمي، خلال خمس سنوات من تاريخ دخول البروتوكول حيز التنفيذ.
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