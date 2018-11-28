محافظ تنومة يعلن إطلاق مركزها الإعلامي

الخليج - عبدالرحمن الشهري

وجه سعادة محافظ محافظة تنومة الأستاذ مسفر بن حامد آل محضي شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة عسير ولسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز بمناسبة إطلاق المركز الإعلامي للمحافظة, منوهاً بالدعم الذي تحظى به المحافظة من قبل القيادة الرشيدة وبمتابعة وتوجيه مستمرين من سمو أمير منطقة عسير وسمو نائبه. وأشاد آل محضي بالدور الإيجابي و الريادي للإعلام في نقل الصورة الجميلة للمحافظة وكذلك متابعة جميع المناشط والفعاليات التي تنفذها الجهات المختلفة بالمحافظة، وكذلك دور الإعلام في ايصال إحتياج المحافظة و حلقة الوصل بين المواطن والمسؤول وكذلك دوره الكبير في التسويق السياحي والأستثماري في جذب المستثمرين وخاصة أن تنومة تزخر بوجود العديد من الأعلاميين الذين تميزوا على مستوى الوطن العربي . وقدم آل محضي شكره لكل من ساهم في إنشاء المركز سواء بمقترح او جهد داعياً المولى أن يبارك في جهود القائمين عليه لتأدية المهام المنوطة بهم على أكمل وجه في سبيل خدمة تنومة وسكانها.