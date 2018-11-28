توقعات #الأرصاد غدًا: #أمطار رعدية على عدة مناطق

الخليج - واس

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الأربعاء، تفاصيل طقس الغد (الخميس)، وقالت إن هناك توقعات بنشاط الرياح الجنوبية مثيرة للأتربة والغبار، التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على عدة مناطق بالمملكة.

وأشارت الهيئة (عبر موقعها الإلكتروني)، إلى أن هذه الحالة المناخية تكون على مناطق شمال غرب وغرب المملكة تشمل الأجزاء الساحلية منها، وتوقعت هطول أمطار رعدية على مناطق “تبوك، المدينة المنورة، ومكة المكرمة”، تشمل الأجزاء الساحلية من تلك المناطق، الجوف، الحدود الشمالية، وحائل”.

ويشهد البحر الأحمر رياحًا جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 20-38 كم/ ساعة، بارتفاع من متر إلى مترين، في حالة متوسطة الموج إلى مائج، أما الخليج العربي فالرياح ستكون شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-35 كم/ ساعة، مع ارتفاع للموج من متر إلى متر ونصف المتر، في الوقت الذي تكون فيه حالة الموج متوسطة.