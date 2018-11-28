النقل: #الجسر_البري مع #مصر “قيد الدراسة”

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صحيفة الخليج الالكترونية
أكد الدكتور نبيل العمودي وزير النقل أن الجسر البري بين مصر والسعودية قيد الدراسة، منوها خلال مشاركته بمؤتمر القاهرة الدولي للاتصالات أمس الأول، بسعي المملكة لتحقيق السلامة على شبكة الطرق.
وأشار إلى تطبيق نظام لرصد مخالفات السيارات وإرسالها على الجوال إلى السائق، وتطبيق نظام لمراقبة وتتبع حركة الشاحنات على مستوى المملكة، وخطط لتطوير الموانئ البحرية، جميعها تأتي في إطار رؤية المملكة لتكون مركزًا للخدمات اللوجستية في صناعة النقل.
ولفت إلى تدشين مشروع قطار الحرمين السريع بطول 450 كم، مشيرًا إلى توقفه في 5 محطات جرى مراعاة الطابع الإسلامي في تصميمها. ولفت إلى أن سرعته تصل إلى 300 كم/ س، ويقوم حاليًا بثلاث رحلات أسبوعيًا ومخطط الوصول بزمن التقاطر له إلى 10 دقائق.
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