الملك_سلمان_للإغاثة يوزع مساعدات لـ 900 فرد في #الجوف

الخليج - واس

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم، المساعدات الإيوائية في قرى “اليتمة – الهضبة – عفي – المتن – المحير – السوق – الملتقى – المعاطرة – الإسراع – الحرج”، التابعة لمديرية الخب والشعف في محافظة الجوف، اشتملت على 150 خيمة و900 بطانية و300 بساط، استفاد منها 900 فرد.

ويأتي التوزيع امتدادًا للمساعدات التي يقدمها المركز في جميع المحافظات اليمنية دون تمييز.