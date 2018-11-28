شكرا لقرائتكم خبر عن ماتيس: العلاقات الأمريكية السعودية مهمة للغاية وقديمة والان مع التفاصيل

قال وزير الدفاع الامريكية جيمس ماتيس قبل قليل إن العلاقات الأمريكية السعودية قديمة ومهمة للغاية.

ويأتي هذا التصريح بعد مقال كتبه وزير الخارجية مايك بومبيو حيث وصف المملكة العربية السعودية بأنها قوة استقرار كبرى في الشرق الأوسط، مدافعًا بشدة عن العلاقة بين واشنطن والرياض في مواجهة متنقدين في أمريكا لتمسك إدارة الرئيس دونالد ترامب بالعلاقة مع المملكة.

وقال بومبيو في مقال نشره بصحيفة “وول ستريت جورنال” إن هؤلاء المتنقدين هم أنفسهم الذين وقفوا وراء تقارب إدارة الرئيس السابق باراك أوباما مع إيران ونظامها الذي قتل الآلاف في أنحاء العالم.

وأشاد بومبيو في مقاله بمواقف المملكة وإسهاماتها في مختلف قضايا الشرق الأوسط، مشيرًا إلى إنه لا توجد لدى إيران أي مصلحة في تخفيف معاناة اليمنيين بل إن “الملالي” لا يكترثون حتى بالإيرانيين، في الوقت الذي تستثمر فيه السعودية المليارات لتخفيف معاناة الشعب اليمني، الاستثمارات الإيرانية صفر.