شكرا لقرائتكم خبر عن موجز أخبار منتصف اليوم.. مساعدات سعودية لـ 3 دول والان مع التفاصيل

خلال الساعات الماضية، شهدت المملكة العربية السعودية عدد من الأخبار الهامة التي تناولتها المواقع الإخبارية، نقدمها في السطور الأتية:

ولي العهد يرأس وفد المملكة في قمة قادة مجموعة العشرين

وصل ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان إلى الأرجنتين اليوم ، لرئاسة وفد المملكة المشارك في قمة قادة دول مجموعة العشرين، في العاصمة بوينس آيرس التي ستنطلق بعد غد وتستمر يومين.

وكان في استقبال ولي العهد في المطار في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس وزير خارجية الأرجنتين خورخي فوري.

ويضم الوفد الرسمي لولي العهد، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد العيبان ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور إبراهيم العساف ووزير الخارجية عادل الجبير ووزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح، ووزير المالية محمد الجدعان والمستشار بالديوان الملكي وأمين عام الأمانة السعودية في مجموعة العشرين الدكتور فهد المبارك ومحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد الخليفي.

كما يضم الوفد المرافق سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية الأمير خالد بن سلمان والمستشار في الديوان الملكي المشرف العام على مكتب وزير الدفاع فهد العيسى ورئيس الشؤون الخاصة لولي العهد ثامر نصيف وسكرتير ولي العهد الدكتور بندر الرشيد ونائب رئيس المراسم الملكية راكان الطبيشي وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأرجنتين رياض الخنيني.

المملكة تقدم 50 مليون دولار لـ"الأونروا"

أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، تقديم 50 مليون دولار، لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

وأعلن المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية عبد الله الربيعة، في مؤتمر صحفي مشترك مع مفوض عام الأونروا، بيار كرانبول، في الرياض، عن تقديم المبلغ للوكالة التي تعاني من أزمة تمويل.

وفي الأسبوع الماضي أعلن كرانبول، في الأردن، أن وكالته خفضت عجز موازنتها لسنة 2018 من 446 مليون دولار إلى 21 مليونا فقط، رغم وقف مساعدات واشنطن.

واعتمدت الأونروا على ميزانية حجمها 1,2 مليار دولار لعام 2018، لكنها واجهت فجوة قدرها 446 مليون دولار، عندما أعلنت إدارة ترامب أنها ستقطع مساعداتها.

وأعلنت واشنطن الصيف الماضي إلغاء نحو 300 مليون دولار من المساعدات المخصصة للفلسطينيين، ولم تقدم عام 2018 سوى 60 مليون دولار، مقابل 370 مليون دولار في عام 2017.

ويؤكد الفلسطينيون أن حق العودة الذي نص عليه القرار 194 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة ينطبق على كل الفلسطينيين الذين اضطروا لمغادرة وطنهم، اعتبارا من عام 1948 قبيل إعلان قيام دولة إسرائيل وأبنائهم وأحفادهم، لكن الولايات المتحدة وإسرائيل ترفضان ذلك.

السعودية تقدم 50 مليون دولار لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين

أعلنت المملكة العربية السعودية، الأربعاء، عن تقديم 50 مليون دولار أميركي إلى وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا.

وأعلن المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، عبد الله الربيعة، في مؤتمر صحافي في الرياض مع مفوض عام الأونروا بيار كرانبول، عن تقديم المبلغ للوكالة، التي تعاني من أزمة في التمويل منذ أشهر.

وتعمل الأونروا في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة والأردن ولبنان وسوريا، وتوفر للفلسطينيين التعليم الابتدائي والثانوي، والخدمات الصحية، فضلا عن مختلف مشاريع البنية التحتية للمخيمات.

"الهلال الأحمر" السعودي تشارك في إعادة 15 طفلًا يمنيًا إلى أهاليهم

شاركت هيئة الهلال الأحمر السعودي في الإشراف على عملية تسليم 15 طفلًا يمنيًا إلى السلطات اليمنية، وذلك بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر وهيئة حقوق الإنسان.

وتأتي مشاركة هيئة الهلال الأحمر السعودي في عملية تسليم الأطفال اليمنين بهدف إبعادهم عن العمليات القتالية وإيصالهم إلى أهاليهم؛ حيث جاءت هذه المشاركة بدعوة من قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة.

وثمّنت هيئة الهلال الأحمر الجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة للإفراج عن الأطفال اليمنيين الذين تمّ تجنيدهم والزجّ بهم في جبهات القتال، وهو ما يمثل انتهاكًا صارخًا للمواثيق الدولية ذات الصلة.

وأشارت الهيئة- في بيان حصلت "عليه "عاجل"- إلى أن المملكة اتخذت العديد من التدابير الرامية إلى تعزيز حقوق الطفل وحمايتها من أي انتهاك قد تتعرض له خاصة أثناء النزاعات المسلحة، بما في ذلك الحيلولة دون تجنيد الأطفال للمشاركة في العمليات القتالية.

وأضافت الهيئة أنها "تحرص في هذا الصدد على معاملة هؤلاء الأطفال بشكل إنساني وإلحاقهم ببرامج تأهيل لإعادة إدماجهم في المجتمع، ومن ثم تسليمهم للسلطات اليمنية التي تسعى بدورها إلى لمّ شملهم بذويهم، وهذا يأتي في سياق سعي المملكة الدؤوب إلى بلوغ أفضل المستويات لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، بما في ذلك حقوق الطفل التي يكفلها القانون الدولي الإنسان".