شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب قرب أدنى مستوى في أسبوعين قبل كلمة لرئيس المركزي الأمريكي والان مع التفاصيل

اقترب الذهب من أدنى مستوى في أسبوعين، الأربعاء، في الوقت الذي يظل فيه الدولار مرتفعا قبيل كلمة لجيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) من المتوقع أن تقدم دلائل على السياسة النقدية للبنك.

وبحلول الساعة 11:03 بتوقيت جرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1213.62 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن هبط لأدنى مستوى منذ 15 نوفمبر/تشرين الثاني عند 1211.36 دولار في الجلسة السابقة.

واستقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 1213.20 دولار للأوقية.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة عملات رئيسية، لأعلى مستوياته منذ 13 نوفمبر/تشرين الثاني، كما صعد المؤشر في الجلسات الثلاث السابقة ليقترب من أعلى مستوياته في عام البالغ 97.69.

وسيركز المستثمرون أيضا على محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي في نوفمبر/تشرين الثاني المقرر أن يُنشر يوم الخميس، ووجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتقادات للمجلس، أمس الثلاثاء، قائلا إن زيادة أسعار الفائدة وغيرها من سياسات المركزي الأمريكي تلحق الضرر باقتصاد الولايات المتحدة.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى زادت الفضة في المعاملات الفورية 0.1% إلى 14.16 دولار للأوقية، بعد أن هبطت إلى أدنى مستوى لها في نحو أسبوعين عند 14.05 دولار في الجلسة السابقة.

وارتفع البلاديوم 0.6% إلى 1157.24 دولار للبرميل.

وصعد البلاتين 0.2% إلى 831.20 دولار للأوقية، وبلغت أسعار المعدن أدنى مستوى منذ 15 نوفمبر/تشرين الثاني عند 825.25 دولار، أمس الثلاثاء.