شكرا لقرائتكم خبر عن هواوي «ميت 20 برو».. موسوعة معلومات في جيبك والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

لا تزال المعلومات التقنية المتعلقة بهاتف هواوي من طراز “ميت 20 برو” تتكشف يوما بعد يوم، وآخرها الكشف عن ميزة “هاي فيجن”، والتي تسهل على المستخدمين عملية البحث عن المعلومات بطريقة فريدة وسريعة.

ويقدم الهاتف الجديد للشركة نموذجا متطورا للاستفادة من تقنية البحث عن المعلومات بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي.

وتعمل خاصية “هاي فيجن” على ربط كل ما تراه كاميرا الجهاز بمعلومات لحظية دقيقة، حيث يتمتع الهاتف بالقدرة على التعرف على العناصر التي تراها عدسة الكاميرا وعرض المعلومات المرتبطة بها فورا، وفق ما نقل موقع AIT NEWS التقني.

وتمكّن تقنية الذكاء الاصطناعي المدمجة في الهاتف المستخدم من التعرف على معلومات مرتبطة بأطباق الطعام والمعالم الشهيرة، وغيرها الكثير.

وتعمل الميزة من خلال تسليط الكاميرا على الشيء المراد معرفة معلومات عنه، ليقدم الهاتف في الحال كل التفاصيل والبيانات المرتبطة به.

وتتيح “هاي فيجن” كذلك إمكانية معرفة السعرات الحرارية في الأطباق، عبر التعرف على أكثر من 100 نوع من الوجبات الغذائية الأكثر انتشارا في العالم، مثل البيتزا والببرجر والباستا.