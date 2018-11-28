شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن: المملكة قوة استقرار كبرى في المنطقة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض:

أكد وزير الخارجية الأمريكي؛ مايك بومبيو، أن المملكة العربية السعودية قوة استقرار كبرى في الشرق الأوسط.

ودافع بومبيو بشدة عن العلاقة بين واشنطن والرياض، وذلك في مواجهة منتقدين في الولايات المتحدة لتمسك إدارة الرئيس دونالد ترامب بالعلاقة مع المملكة.

وذكـر “بومبيو”: أول مجهودات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بعد أن تولى منصبه، كانت العمل على التخلص من التغلغل الإيراني المزعزع للاستقرار في اليمن، الذي زاد معدله منذ الانقلاب الحوثي المدعوم من قبل طهران على السلطة الشرعية في 2015.

وتابع وزير الخارجية الأمريكي، في مقال نشرته صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية: هؤلاء المنتقدون هم أنفسهم الذين وقفوا وراء تقارب إدارة الرئيس السابق باراك أوباما مع إيران ونظامها الذي قتل الآلاف في أنحاء العالم.

وأشاد وزير الخارجية الأمريكي بمواقف المملكة وإسهاماتها في مختلف قضايا الشرق الأوسط، مشيراً إلى أنه لا توجد لدى إيران أي مصلحة في تخفيف معاناة اليمنيين.

وأردف: “الملالي” لا يكترثون حتى بالإيرانيين، وفي الوقت الذي تستثمر فيه الرياض المليارات لتخفيف معاناة الشعب اليمني؛ فإن الاستثمارات الإيرانية “صفر”.