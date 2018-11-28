هنية يزور روسيا الشهر القادم

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - إسماعيل هنية زعيم حركة المقاومة "حماس"

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الثلاثاء أن رئيس مكتبها السياسي اسماعيل هنية سيزور موسكو الشهر المقبل بدعوة من وزارة الخارجية الروسية للقاء القيادة الروسية ومناقشة الوضع الفلسطيني.

وقالت الحركة في بيان تلقته وكالة فرانس برس إن "الخارجية الروسية وجهت دعوة رسمية لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية لزيارة العاصمة الروسية موسكو، والتي حملها سفير جمهورية روسيا الاتحادية لدى دولة فلسطين السيد حيدر رشيد خلال لقائه رئيس المكتب السياسي في مكتبه بغزة".

وقال باسم نعيم عضو القيادة السياسية لحماس لفرانس برس "سيتوجه اسماعيل هنية الشهر القادم لموسكو حيث قبل الدعوة الرسمية التي تلقاها من الخارجية الروسية حيث سيلتقي مع القيادة الروسية لبحث العلاقات الثنائية والأوضاع الفلسطينية وآخر المستجدات الداخلية والسياسية".

وأكد نعيم ان هذه اللقاءات تهدف أيضا "لمناقشة دفع المصالحة الفلسطينية (بين حركتي فتح وحماس) وسبل حل الأزمات الإنسانية في قطاع غزة وتثبيت التهدئة" بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية.

وهذه المرة الأولى التي يزور فيها هنية الذي اختارته حماس في مارس/آذار الماضي رئيسا لمكتبها السياسي، روسيا.