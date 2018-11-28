لهذا السبب.. العراق يحظر استيراد 7 محاصيل بينها الكوسا والبطاطس

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي قررت وزارة الزراعة العراقية، مساءالأربعاء، حظر استيراد 7 محاصيل زراعية، من بينها البطاطس، والكوسا والكرنب، بدءًا من مطلع ديسمبر المقبل، بسبب وفرة الإنتاج المحلي.

وقال حميد النايف، المتحدث باسم الوزارة في بيان رسمي، إن "القرار منح عشرة أيام للمستوردين الحاصلين على موافقة مسبقة، والذين قاموا بإدخال جزء من الإرساليات المستوردة.. لتسوق بضاعتهم".

وتضمنت قائمة المحاصيل التي شملها القرار البطاطا (البطاطس)، والباذنجان، واللهانة (الكرنب)، والقرنبيط، والجزر، والكوسا، والنبق، اعتبارا من مطلع ديسمبر المقبل، ووفقًا لوكالة الأنباء العراقية.



ويعتبر العراق من بين أكثر دول المنطقة استيرادًا للمنتجات الزراعية والحبوب، حيث يستورد البلد معظم المحاصيل الزراعية من تركيا وإيران.

إلا أن العراق يعمد في مواسم الإنتاج، إلى حظر بعض المنتجات لإتاحة المجال أمام المحاصيل المحلية لإيجاد طريقها إلى السوق.