دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع هاتف Xperia XZ4 أول إصدار من سوني يأتي مع كاميرة ثلاثية ظهر على التقنية بلا حدود.

رصدت اليوم أحدث التسريبات حول إصدار سوني القادم من الهواتف الذكية Xperia XZ4، حيث أشير إلى أن الهاتف يضم إعدادات ثلاثية في الكاميرة الخلفية للمرة الأولى في هواتف سوني.

عرفت شركة سوني كواحدة من الشركات الرائدة في تصنيع الكاميرات في السوق، إلا أنها لم تقدم الكثير من تقنيتها في صناعة الكاميرات إلى إصداراتها من الهواتف الذكية خلال الفترة الماضية.

إلا أن أحدث التسريبات اليوم تؤكد أن سوني سيكون لديها إصدار جديد من الهواتف الذكية المميزة Xperia XZ4 يأتي مع إعدادات ثلاثية للكاميرة الخلفية.

وقد قدمت شركة سوني الإعدادات المزدوجة للكاميرة الخلفية مع هاتف Xperia XZ2 Premium، إلا أن التسريبات الأخيرة تؤكد على أن سوني لديها خطط لتحسين تقنية الكاميرة في الإصدارات المرتقبة في عام 2019.

ومن المقرر أن تقدم سوني كلاً من هواتف Xperia XA3، وXperia XA3 Ultra، إلى جانب Xperia L3 مع إعدادات مزدوجة للكاميرة الخلفية، بينما تأتي الإعدادات الثلاثية في هاتف Xperia XZ4.

أيضاً من المتوقع أن يكون إصدار سوني الذي يأتي بالإعدادات الثلاثية للكاميرة هو هاتف Xperia XZ4 Premium ، حيث أشارت التسريبات إلى أن الإصدار المرتقب يضم شاشة 6.5 إنش مميزة بأبعاد 21:9، لذا نترقب تقنية سوني في كاميرة الهواتف الذكية المنتظر إطلاقها العام المقبل.

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هذا الموضوع هاتف Xperia XZ4 أول إصدار من سوني يأتي مع كاميرة ثلاثية ظهر على التقنية بلا حدود.