دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة قوقل ستتيح Project Fi لشركتي سامسونج وآبل وغيرها

يبدو أن قوقل ستقوم بتوسع كبير في مشروعها Project Fi خلال الأيام القادمة، حيث ذكرت تقارير مختلفة عن نية الشركة بفتح المشروع لهواتف شركات سامسونج وآبل وون بلس، لتنضم بذلك لشركات أخرى ضمن المشروع مثل إل جي وموتورولا.

ويعتبر Project Fi من المشاريع التي تهدف الشركة من خلالها لتوفير خدمة الانترنت اللاسلكي وبشكل مختلف عن النظام التقليدي، حيث أنها تعمل على إتاحة الخدمة في أي مكان للمشتركين وبسعر 20$ شهريًا مع خدمة مكالمات ورسائل غير محدودة، بجانب حزم بيانات بسعر 10$ لكل جيجا بايت على أن تصبح مجانية بعد استهلاك 6 جيجا بايت.

وتتعاون قوقل مع كبرى شركات الاتصالات الأمريكية، المتمثلة في T-Mobile، Sprint، وUS Cellular لتوفير الإشارة للهواتف التي تتوافق مع الخدمة ضمن الشركات المنضمة للمشروع، مما يعني أن المشترك بالخدمة سيحصل على أفضل تغطية وفقًا لموقعه من أي أبراج الاتصالات للشركات الثلاثة، أي أنه سيحصل على أفضل إشارة وسرعة في أي مكان، وهذا هو جوهر تطوير قوقل للمشروع.

التدوينة قوقل ستتيح Project Fi لشركتي سامسونج وآبل وغيرها ظهرت أولاً على عالم التقنية.