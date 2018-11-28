شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن يحذر رعاياها من التواجد بأماكن التظاهرات فى أوكرانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، اليوم الأربعاء، على ضرورة اتخاذ المواطنين الأردنيين المقيمين فى أوكرانيا أخذ اقصى درجات الحيطة والحذر وتجنب أماكن التجمعات والتظاهرات والابتعاد عن الأماكن التى تشهد توترًا، كما دعت الطلبة الأردنيين إلى عدم مغادرة أماكن السكن الجامعى إلا للضرورة القصوى، فيما نشرت الخارجية أرقام سفاراتها فى عدة دول لتلقى أى استفسارات أو شكاوى من مواطنى المملكة فى الخارج.

ويذكر أن الرئيس الأوكرانى بترو بوروشنكو،كان قد وقع، الأربعاء، قانون الطوارئ الذى أقره البرلمان فى أوكرانيا على خلفية التصعيد الأخير مع روسيا، حسب ما أعلن المتحدث باسمه، وكتب المتحدث سفياتوسلاف تسيجولكو على فيسبوك، أن "الرئيس بوروشنكو وقع القانون" فى إشارة إلى القانون الذى صادق عليه البرلمان الأوكرانى الاثنين والمفترض أن يُطبق لثلاثين يوماً فى عشر مناطق حدودية وساحلية فى البلاد.



