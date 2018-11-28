شكرا لقرائتكم خبر عن الكرملين: لقاء ولى العهد السعودى ضمن جدول أعمال بوتين فى الأرجنتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" دميترى بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن جدول أعمال الرئيس فلاديمير بوتين فى قمة الـ20 فى بوينس آيرس، يتضمن لقاء مع ولى العهد السعودى محمد بن سلمان.

وقال بيسكوف، فى تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم"، إن "جدول أعمال الرئيس فى الـ 30 من نوفمبر ومطلع ديسمبر، محدد كليا ويتضمن ثلاثة جوانب هى المشاركة فى قمة العشرين والزيارة الرسمية إلى الأرجنتين، إضافة إلى اللقاءات الثنائية وغيرها على هامش القمة، بما فى ذلك اللقاء مع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب.

وكان الكرملين قد أعلن، فى وقت سابق، أن التحضيرات للقاء بين الرئيس الروسى فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكى دونالد ترامب فى الأرجنتين لا تزال جارية، وأن اللقاء متفق عليه ولم يرد من واشنطن ما يفيد بغير ذلك.

وفى السياق ذاته، أعلن المتحدث الصحفى باسم الرئاسة الروسية(الكرملين) ديمترى بيسكوف أنه ليس مطلعاً على أى قرارات بشأن إمكانية إعادة السفن الأوكرانية المحتجزة فى منطقة مضيق كيرتش.

وردا على سؤال حول ماهية شروط الكرملين لإعادة السفن وطواقمها الأوكرانيين المحتجزين، قال بيسكوف - فى تصريحات اليوم الأربعاء - : "لا استطيع الإجابة على هذا السؤال، ولا توجد لدى معلومات حول أى قرارات ستتخذ بخصوص هذا الموضوع".

وكانت ثلاث سفن تابعة للبحرية الأوكرانية عبرت الحدود الدولية لروسيا السبت الماضى فى طريقها من البحر الأسود إلى مضيق كيرتش ودخلت المياه الإقليمية الروسية، ولم تستجب لقوات الأمن الفدرالى الروسى بالتوقف، ما دفع أسطول البحر الأسود الروسى لاحتجازها، وتم احتجاز 24 عسكرياً أوكرانياً، من بينهم اثنان من ضباط جهاز الأمن فى أوكرانيا وفقاً لبيانات جهاز الأمن الفدرالى الروسي، وفتح جهاز الأمن الفدرالى الروسى تحقيقا فى قضية عبور غير شرعى لحدود الدولة الروسية.