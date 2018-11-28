شكرا لقرائتكم خبر عن بوتين: نفذنا التزاماتنا فى اتفاق انتاج النفط بفضل ولى العهد السعودى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين اليوم الأربعاء إن بلاده على اتصال مع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، ومستعدة لمواصلة التعاون معها إذا اقتضت الضرورة.

وذكر بوتين فى منتدى اقتصادى أن روسيا ستكون راضية بسعر نفط يبلغ 60 دولارا للبرميل، مضيفا أن بلاده وأوبك نفذتا التزاماتهما المنصوص عليها فى اتفاق إنتاج النفط العالمى، مؤكدا أن الفضل فى ذلك يرجع إلى ولى العهد السعودى، الأمير محمد بن سلمان.