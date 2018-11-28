سيدة تشترك مع رجلين لقتل زوجها لهذا السبب….

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشفت امرأة متهمة بقتل زوجها عمداً بالاشتراك مع رجلين عند مثولها أمس (الثلاثاء) أمام محكمة جنايات الأزهري عن أنها كانت نائمة داخل منزلها، وجاء زوجها في حالة سكر، وأخذ يضرب بيديه على الباب يطالبها بفتحه، وأضافت أنها رفضت فتح الباب ونادت صديق ابنها الذي يستأجر جزءاً من منزلها للاتصال بشرطة النجدة، وبعد وصوله دار شجار بينه وزوجها، بعد أن طالبته بالتوقف عن الإزعاج، الأمر الذي رفضه زوجها وطرده من المنزل ونعته ببعض الألفاظ النابئة، موضحة أن الشاب أخذ تربيزة من داخل المنزل واعتدى بها على زوجها في رأسه، وأضافت أن الشاب عاد بعد ثلث ساعة وأخبرها بأن زوجها قد هرب وفي صبيحة اليوم الثاني نادت على زوجها الذي اعتاد النوم في سطوح المبنى وتفاجأت به نائماً وحالته سيئة، وتابعت في أقوالها للمحكمة إنها استدعت المتهم الثاني وهو قريبها حيث أخبرها بأن زوجها أصيب بحالة تسمم لتناوله كمية كبيرة من العرقي وهو جائع، ولفتت إلى أنهم نقلوه إلى المستشفى بعد بحضور ابنه وأجريت له عمليه بالرأس لكنه فارق الحياة بعد مرور أيام، وبعد الوفاة تقدم ابنه بفتح بلاغ ضد والدته والمتهمين الآخرين بقتل والده.