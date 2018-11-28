شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: قضت محكمة المدينة برئاسة القاضي يوسف خوجلي بالسجن (3) أشهر في مواجهة شاب اتهم إمام مسجد بالأعمال الفاضحة والزمت المحكمة المدان بدفع غرامة ألف جنيه وفي حال العدم السجن شهر.

وبحسب الاتهام فإن الشرطة تلقت بلاغاً من الشاكي أفاد فيه بأن المتهم أشان سمعته واتهمه بالأعمال الفاضحة حيث ألقت الشرطة القبض على المتهم واخضعته للتحريات وبعد اكتمال التحقيقات وجهت له النيابة تهمة تحت المادة (157) من القانون الجنائي إشانة السمعة، وقدمته للمحكمة.

شكرا لقرائتكم خبر عن هذه هي حقيقة أمام المسجد الذي يقوم بأعمال فاضحة داخل المسجد… على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة السودان اليوم وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي السودان اليوم ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .