ولي العهد السعودي يصل تونس في إطار جولته العربية

وصل الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الثلاثاء، إلى تونس في زيارة تستمر لعدة ساعات لتكون محطته الرابعة في إطار جولته العربية.

كان في مقدمة مستقبلي ولي العهد السعودي الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، في إطار ترحيب تونسي على كافة المستويات الرسمية والشعبية.





ومن المرتقب أن يبحث الأمير محمد بن سلمان مع الرئيس التونسي العلاقات الثنائية بين البلدين، وتعميق التعاون في المجالات كافة، وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.





وأكد المستشار السياسي للرئيس التونسي نور الدين بن تيشة أن الأمير محمد بن سلمان مرحب به في تونس كبقية الأشقاء العرب، قائلا "إن رئيس الجمهورية حرص منذ توليه مهامه على تعزيز العلاقات مع الدول الصديقة والشقيقة".

والإثنين، أشادت سلمى اللومي الرقيق الوزيرة مديرة الديوان الرئاسي التونسي، بالعلاقات الثنائية التي تجمع بلادها مع المملكة العربية السعودية.





وقالت مديرة الديوان الرئاسي التونسي إن "علاقة تونس بالمملكة السعودية هي علاقة طيبة، والأمير محمد بن سلمان يمثل المملكة العربية السعودية، وهو مرحَّب به".





وبدأ الأمير محمد بن سلمان جولة خارجية، الخميس، استهلها بزيارة دولة الإمارات العربية المتحدة ثم مملكة البحرين، وكانت مصر محطته الثالثة، فيما جاءت تونس بالمحطة الرابعة.



