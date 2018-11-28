الكرملين: بوتين وولي العهد السعودي سيناقشان قضية قتل خاشقجي

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وولي العهد السعودي محمد بن سلمان

قال الكرملين يوم الأربعاء إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان سيبحثان قضية قتل الصحفي جمال خاشقجي الشهر الماضي عندما يلتقيان خلال قمة مجموعة العشرين التي ستنعقد في الأرجنتين.

وقال المساعد يوري أوشاكوف للصحفيين خلال إفادة صحفية بشأن القمة التي ستبدأ نهاية هذا الشهر إن الزعيمين سيبحثان أيضا أسواق النفط والصراع في سوريا.