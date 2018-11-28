ملتقى خريجي الجامعات الروسية يختتم دورته العاشرة... وشريف جاد رئيسا للاتحاد العربي

سبوتنيك. وشارك في ختام الملتقى، وفد روسي رفيع المستوى، تقدمته لاريسا دال ممثلة الوكالة الفيدرالية لشؤون التعاون مع دول الكومنولث والمغتربين والتعاون الإنساني الدولي، ولاريسا يفريموفا نائب رئيس جامعة "الصداقة بين الشعوب" الروسية، ومشاركة مؤسسة الانكورفوز والجمعية العالمية للخريجين وبدعم من وزارة الثقافة المصرية وهيئة التنشيط السياحي والهيئة العامة للاستعلامات، ووفود 14 دولة عربية وأجنبية.

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وأقيم الملتقى تحت شعار "معا نحو غد أفضل"، حيث افتتحه وزير التعليم العالي د. خالد عبد الغفار، الذي أشار بعد تكريمه بدرع الملتقى في كلمته، بترحيب مصر بالتعاون مع روسيا في مجال التعليم والبحث العلمي، استنادا للتاريخ الكبير والإنجازات المشتركة بين الجانبين في هذا المجال.

من جانبه، أكد السفير الروسي لدى القاهرة سيرغي كيربتشينكو، أن الخريجين العرب يلعبون دورا كبيرا في مد جسور التعاون بين روسيا والشعوب العربية.

وأقيمت جلسات الملتقى العربي العاشر لخريجي الجامعات السوفيتية والروسية، في المجلس الأعلى للثقافة، تحت عنوان "الخطاب العربي للخريجين ودور الاتحاد العربي الرائد"، حيث شاركت مؤسسة "روس أتوم" لأول مرة في الملتقى، بعرض فيلم Wild Edens: Russia، الذي يعالج كيفية الحفاظ على البيئة، وتم افتتاح معرض الكتب في المركز القومي للترجمة بحضور مديره الدكتور أنور مغيث.

وفي ختام الملتقى، أُقيم حفل فني للفرقة القومية للفنون الشعبية بمشاركة الفنان عازف العود محمد عزت في المركز الثقافي الروسي، بحضور مدير المركز أليكسي تيفانيان، والدكتور أشرف زكي رئيس أكاديمية الفنون، الذي تم تكريمه تقديرا لدور الفن المصري في مد جسور التواصل بين الشعوب العربية.

وحرصت الوفود العربية والأجنبية على زيارة المعالم الأثرية والتاريخية، حيث بدأت زياراتها بمقر جامعة الدول العربية مرورا بمعالم القاهرة والإسكندرية، وانتهاءا بزيارة متحف الزعيم جمال عبد الناصر والضريح، وكان في استقبالهم المهندس عبد الحكيم عبد الناصر، والحفيد جمال عبد الناصر.

وانتهى الملتقى بإجراء الانتخابات الدورية للاتحاد العربي، حيث فاز شريف جاد (من مصر) بمنصب رئيس الاتحاد العربي، والدكتور زهير عاصي (من لبنان) بمنصب نائب الرئيس، والمهندس سلام طوال (من الأردن) بمنصب الأمين العام، والدكتور فتحي طوغان (من مصر) بمنصب أمين الصندوق، والدكتور محمد فقيري (من المغرب)، أمينا للسر.