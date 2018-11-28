رئيس الوزراء العراقي يطمئن نواب البصرة

قال المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء، في بيان نشرته "السومرية نيوز"، إن "رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي عقد، اليوم، اجتماعا مع نواب محافظة البصرة ومحافظها ورئيس مجلس المحافظة وقائد العمليات والشرطة".

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وأوضح أن الاجتماع "ناقش أوضاع البصرة في مجالات الأمن والإعمار وتوفير مياه الشرب والاستثمار والخدمات والزراعة والصناعة والسكن والصحة والطرق وتوفير فرص العمل وكل ما يتعلق بالمحافظة".

وأشار البيان إلى أن "النواب والمحافظ ورئيس مجلس المحافظة وقائد العمليات والشرطة قدموا عرضا مفصلا عن البصرة والمشاكل والعقبات التي تقف حائلا أمام تقديم الخدمات لأهالي البصرة"، موضحا أن عبد المهدي "رحب بالنواب والحضور وأكد أن محافظة البصرة الفيحاء كبيرة باهلها وإمكانياتها وتأريخها ومستقبلها وهي عاصمة العراق الاقتصادية ونعمل جاهدين لرفع الحيف والمظلومية عن أهلها".

وتابع "البصرة لها خصوصية كبيرة ولدينا القدرة كحكومة مركزية ومحلية وسلطة تشريعية على أن يكون عملنا متكاملا لتقديم كل ما يخدم المحافظة وتجاوز العديد من العقبات والابتعاد عن الاتهامات المتبادلة".