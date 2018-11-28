ممثل الأمم المتحدة في العراق يؤيد خطط فتح المنطقة الخضراء

قال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان نشرته "السومرية نيوز"، إن "رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي استقبل، اليوم، رئيس بعثة الأمم المتحدة في العراق السيد يان كوبيتش".

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وبين أنه "جرى خلال اللقاء مناقشة الأوضاع السياسية في البلد وإكمال التشكيلة الحكومية واجتماع مجلس الأمن الدولي بخصوص العراق وإعمار العراق ودخول الشركات الاستثمارية، إضافة إلى الأوضاع في المنطقة والعقوبات الأمريكية على إيران".

ونقل كوبيتش "التأييد والارتياح الدولي الواسع تجاه الحكومة الجديدة وشخص رئيس مجلس الوزراء من خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي الذي خصصت جلسته للعراق"، مؤكدا "دعم الأمم المتحدة الكامل والمجتمع الدولي للحكومة الحالية".

وأعربت بعثة الأمم المتحدة "تأييدها لفتح المنطقة الخضراء والتأكيد على التزام البعثة بالقرارات السيادية العراقية والتعاون لتنفيذها".

وجدد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي أمس الثلاثاء، عزمه إعادة فتح المنطقة الخضراء المحصنة والمغلقة منذ 15 عاما.