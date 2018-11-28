"يونس إمره" التركي ينظم معرضا للرسم على الماء في لبنان

بيروت / يوسف حسين / الخليج 365

نظم المركز الثقافي التركي في بيروت "يونس إمره"، الأربعاء، معرض للوحات مرسومة بفن "الابرو"، أو ما يعرف بفن الرسم على الماء.

وحضر المعرض، الذي نظم بمقر المركز، السفير التركي في لبنان، هاكان تشاكل، وعدد من طلاب مدرسة الإيمان (خاصة) اللبنانية.

وأقيم المعرض بحضور الفنانة التركية صنم مهتار، التي عرضت عدد من رسوماتها وشرحت للطلاب عن فن الابرو.

وقال منسق الثقافة والفن في المركز "علي عيتاني"، للأناضول: "استقبلنا، اليوم، بحضور السفير التركي، ومدير المركز إبراهيم فرقان أوزدمير، طلابا من الصف الثالث الإبتدائي في مدرسة الإيمان، وعرفناهم على فن الابرو".

وفن "الابرو"، واحد من الفنون المعروفة في تركيا، وبدأ مؤخرا في الانتشار بالكثير من البلدان العربية، ويعتمد على الرسم على الماء المخلوط بمادة بيضاء صمغية ويستخدم له ألوان خاصة يتم رشها على السطح بحيث يمكن فيما بعد أخذ ذلك الرسم على ورق مرمري سميك خاص.

من جهته، تحدث مدير المركز في لبنان إبراهيم فرقان أوزدمير، للأناضول، قائلا إن "الهدف الأساسي من المعرض، التعريف بالثقافة التركية".

وأضاف أن 200 من طلاب مدرسة الإيمان يشاركون، اليوم، في هذا النشاط المهم".

ولفت أوزدمير، إلى أن النشاط كان ناجحا جدا، وأعجب الطلاب خاصة، وأن الفنانة صنم، كانت تلميذة في يوم من الأيام، واليوم هي من يعطي الدروس".

وأسس وقف يونس إمره، بهدف التعريف بتركيا ولغتها وتاريخها وثقافتها وفنونها، وزيادة التبادل الثقافي بين تركيا والدول الأخرى، وتوطيد أواصر الصداقة معهم.

ويقدم المعهد أنشطة في مجال تعليم اللغة التركية لغير الناطقين بها وثقافتها وفنونها، في المراكز الثقافية المُنشأة خارج تركيا.

ويتبع للمركز الثقافي، الذي يرجع تاريخ نشأته إلى 2009، أكثر من 56 مركزا ثقافيا حول العالم.