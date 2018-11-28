صحيفة الخليج الالكترونية تمكنت قوات الأفواج الأمنية بمحافظة الداير بمنطقة جازان من إحباط تهريب أكثر من ثلث طن، من مادة الحشيش المخدر، خلال عمليتين منفصلتين. وقالت أفواج منطقة جازان “: العملية الأولى وقعت مساء الاثنين الماضي وتمثلت في إحباط محاولة تهريب 145 بلاطة من مادة الحشيش المخدر. وأضافت: تمكن رجال الأفواج في اليوم نفسه من إحباط تهريب 183 بلاطة من مادة الحشيش المخدر في مركز سلف التابع للفوج الأمني الثاني بمحافظة الداير. وذكر قائد الأفواج الأمنية بمنطقة جازان اللواء علي بن ملفي، أن رجال الأفواج الأمنية سيبقون السد المنيع لحماية الوطن من هذه الآفة التي تستهدف النيل من أبنائه.

شكرا لقرائتكم خبر عن إحباط تهريب 330 طن حشيش في #جازان على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الخليج وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الخليج ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .